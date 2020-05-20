В Москве обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции можно онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве теперь можно онлайн, сообщил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Сервис появился на mos.ru. Если у горожан есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему, уточнил Данчиков.

Есть подробное описание того, какие действия можно предпринять. "Если было нарушение на транспорте, если было нарушение масочного режима, если к ним пришел штраф за нарушение условий карантина – это больные COVID-19 или ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении, – во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф", – объяснил начальник Главконтроля, передает Агентство "Москва".

По его словам, в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб. Данчиков добавил, что появится возможность обжалования удаленно с помощью средств связи. Для этого будет нужно регистрироваться в личном кабинете.

По словам главы ведомства, у гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы.

Данчиков сказал, что среднесуточное число нарушений самоизоляции москвичами в мае снизилось примерно на 25% по сравнению с прошлым месяцем. В ДИТ также опровергли информацию об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в Москве каждый день специалисты аннулируют около 3 тысяч цифровых пропусков, которые пытаются получить горожане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Он напомнил, что один человек, выходя из дома, может заразить сразу нескольких.