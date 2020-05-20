В Москве обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции можно онлайн

14:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве теперь можно онлайн, сообщил начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Сервис появился на mos.ru. Если у горожан есть неоспоримые доказательства, они смогут оперативно устранить проблему, уточнил Данчиков.
Есть подробное описание того, какие действия можно предпринять. "Если было нарушение на транспорте, если было нарушение масочного режима, если к ним пришел штраф за нарушение условий карантина – это больные COVID-19 или ОРВИ, которые находятся на домашнем лечении, – во всех случаях описано, как действовать, какие необходимы документы, чтобы обжаловать штраф", – объяснил начальник Главконтроля, передает Агентство "Москва".
По его словам, в ближайшее время будут загружены типовые формы жалоб. Данчиков добавил, что появится возможность обжалования удаленно с помощью средств связи. Для этого будет нужно регистрироваться в личном кабинете.
По словам главы ведомства, у гражданина есть не менее 30 дней на подачу жалобы.
Данчиков сказал, что среднесуточное число нарушений самоизоляции москвичами в мае снизилось примерно на 25% по сравнению с прошлым месяцем. В ДИТ также опровергли информацию об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции.
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что в Москве каждый день специалисты аннулируют около 3 тысяч цифровых пропусков, которые пытаются получить горожане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Он напомнил, что один человек, выходя из дома, может заразить сразу нескольких.
Куда звонить при проблемах с приложением "Социальным мониторинг"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: