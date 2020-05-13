В ДИТ рассказали о работе приложения "Социальный мониторинг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Социальный мониторинг" предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также контактировавших с ними горожан. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.



Эдуард Лысенко руководитель департамента информационных технологий Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. В этих документах они указывают свой контактный телефон и адрес, по которому обязуются находиться на изоляции в течение 14 календарных дней с момента подписания.

После подписания всех документов медработник фотографирует пациента и фиксирует документы, удостоверяющие личность. После чего все сведения передаются в Единый центр хранения данных и сервис "Социальный мониторинг".

Жителям, которым необходимо установить приложение, направляется сообщение с инструкцией по его установке. Если нет собственного телефона, то на время лечения бесплатно предоставляется смартфон с уже установленным приложением, подчеркнул Лысенко.

Он ориентирован только на данное приложение, использовать его в других целях не получится, все остальные функции заблокированы. После лечения вся техника возвращается обратно.





Эдуард Лысенко руководитель департамента информационных технологий При авторизации в приложении, установленном на собственный смартфон, пользователь должен подтвердить номер телефона – для этого необходимо ввести код, который приходит в смс-сообщении. После этого система проверяет, есть ли человек с таким номером телефона в реестре горожан. Если человек не состоит в реестре, пользоваться "Социальным мониторингом" он не сможет.

Выйти на улицу без смартфона пользователь также не сможет. Приложение может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.

Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности или отправить на принудительное лечение в больницу.

"Технические средства мониторинга местоположения позволяют оперативно зафиксировать случаи, когда человек, который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других горожан. Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования", – подчеркнул начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

По всем вопросам по работе приложения "Социальный мониторинг" пользователи могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-72-96. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.

За сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

