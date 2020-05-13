В ДИТ рассказали о работе приложения "Социальный мониторинг"

13:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Приложение "Социальный мониторинг" предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также контактировавших с ними горожан. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
После подписания всех документов медработник фотографирует пациента и фиксирует документы, удостоверяющие личность. После чего все сведения передаются в Единый центр хранения данных и сервис "Социальный мониторинг".
Жителям, которым необходимо установить приложение, направляется сообщение с инструкцией по его установке. Если нет собственного телефона, то на время лечения бесплатно предоставляется смартфон с уже установленным приложением, подчеркнул Лысенко.
Он ориентирован только на данное приложение, использовать его в других целях не получится, все остальные функции заблокированы. После лечения вся техника возвращается обратно.
Выйти на улицу без смартфона пользователь также не сможет. Приложение может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.
Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности или отправить на принудительное лечение в больницу.
"Технические средства мониторинга местоположения позволяют оперативно зафиксировать случаи, когда человек, который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других горожан. Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования", – подчеркнул начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.
По всем вопросам по работе приложения "Социальный мониторинг" пользователи могут обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-72-96. Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.
За сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
Куда звонить при проблемах с приложением "Социальным мониторинг"
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