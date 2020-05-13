Более половины новых заболевших в Москве младше 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более половины новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"41,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 11% – от 66 до 79 лет, еще 5,4% – старше 80 лет ", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди новых выявленных случаев 8,6% – дети.
Уточняется, что все новые пациенты с подтвержденным коронавирусом и люди, контактировавшие с ними, в настоящий момент находятся под медицинским наблюдением.
По состоянию на сегодняшний день в Москве подтвердили 4 703 новых случая COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев в столице составило 126 004.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране нарастающим итогом зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что российские врачи с тревогой ждут, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией в стране через неделю. Они выразили опасения, что майские праздники могут привести к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.
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