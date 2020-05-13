В России выявлено 10 028 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 10 028 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 4 461 выявленном случае клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703. В Московской области выявили 962 новых случая, в Санкт-Петербурге – 435, в Нижегородской области – 271, в Свердловской области – 135, в Волгоградской области – 124, в Дагестане – 109.

В Рязанской и Смоленской областях зафиксировали по 97 новых случаев COVID-19, в Краснодарском крае – 96, в Калужской области – 94, в Красноярском крае – 93, в Белгородской области – 90, в Тульской области – 89, в Ярославской области – 88, в Ростовской области и Татарстане – по 87, в Тамбовской и Саратовской областях – по 85, в Самарской области – 79, в Северной Осетии и Чувашии – по 78.

В Тюменской области зарегистрировали 75 случаев, в Кабардино-Балкарии и Новосибирской области – по 74, в Брянской области – 73, во Владимирской области – 72, в Курской области – 67, в Ленинградской области – 66, в Орловской области – 59, в Приморском крае – 53, в Ставропольском крае и Челябинской области – по 51, в Оренбургской области – 50.

В Башкирии и Ямало-Ненецком АО обнаружили по 49 человек с COVID-19, в Пермском крае – 48, в Липецкой, Ульяновской областях, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае – по 46, в Астраханской области – 44, в Мурманской области, Ингушетии, Ханты-Мансийском АО и Алтайском крае – по 43, в Пензенской области – 42, в Воронежской и Калининградской областях – по 40.

В Мордовии зафиксировали 37 случаев коронавируса, в Калмыкии – 35, в Республике Марий Эл – 32, в Чечне и Бурятии – по 28, в Еврейской АО – 24, в Омской области – 23, в Забайкальском крае – 22, в Хакасии – 21, в Кировской, Иркутской областях и Камчатском крае – по 20, в Архангельской области и Адыгее – по 19, в Костромской области – 18, в Вологодской и Томской областях – по 17.

В Новгородской области – 14 новых случаев, в Республике Тыва и Амурской области – по 13, в Республике Коми и Карачаево-Черкесии – по 12, в Псковской области – 11, в Ивановской и Тверской областях – по 10, в Кемеровской области – 9, в Крыму – 7, в Карелии и Магаданской области – по 5, в Республике Алтай и Чукотском АО – по 4, в Курганской области – 2, в Сахалинской области и Севастополе – по 1.

В России зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции. Это на 4,3% больше, чем днем ранее. За последние сутки умерли 96 человек. За весь период скончались 2 212 человек.

За сутки из больниц выписали 4 491 пациента, за все время выздоровели 48 003 человека.

Владимир Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней для всей страны с 12 мая. В то же время, по мнению лидера РФ, борьба с пандемией в стране продолжается. Дополнительные полномочия губернаторов в связи с коронавирусом продлеваются – они могут в зависимости от ситуации смягчать или ужесточать ограничения.

Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. В общественном транспорте Москвы стало обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранилась.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее возобновилась работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

