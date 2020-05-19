Главконтроль заявил о снижении числа нарушений самоизоляции в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среднесуточное число нарушений самоизоляции москвичами в мае снизилось примерно на 25%, чем в апреле, передает ТАСС.

Было установлено свыше 54 тысяч нарушений порядка нахождения жителей на улице без разрешенных указом мэра оснований, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Мы все реже фиксируем случаи нахождения на улице без разрешенных указом мэра оснований. За прошедший день в Москве было установлено 885 случаев. Хотя коэффициент самоизоляции в Москве, по данным "Яндекса", сегодня достигает рекордно низкого значения в 2 балла, это в первую очередь связано с возобновлением работы ряда промышленных и строительных предприятий", – объяснил он.

В ДИТ ранее опровергли информацию об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции. В департаменте уточнили, что опубликованные ранее сведения – это скриншот, который их владелец выложил сам.

Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко обратил внимание, что в столице не выписали ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг". Горожане, которым нужно его установить, обязаны сделать это в течение суток.