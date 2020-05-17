Ни один штраф не выписан из-за ошибки "Соцмониторинга" – Лысенко

10:48
Фото: depositphotos/sergey_causelove
Руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что в столице не было выписано ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг".
"Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин", – приводит РИА Новости слова Лысенко.
Он отметил, что граждане, которым необходимо установить приложение, обязаны сделать это в течение суток. Лысенко подчеркнул, что горожанам нужно внимательно прочесть документы, которые они подписывают.
"Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия", – пояснил он.
Ранее Лысенко сообщал, что за весь период с начала мониторинга было выявлено свыше 70 тысяч нарушений режима самоизоляции.
При этом он отмечал, что "Соцмониторингом" пользуется в настоящее время порядка 10 тысяч человек. По его словам, ежедневно эта цифра меняется.
В департаменте информационных технологий объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.
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