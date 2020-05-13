Контроль за соблюдением самоизоляции является приоритетом для властей Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции москвичами является приоритетом для городских властей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

"Контроль за соблюдением режима обязательной самоизоляции является для нас приоритетом, ведь именно недисциплинированное поведение болеющих граждан приводит к ускорению темпов распространения вируса", – подчеркнул Данчиков.

Он пояснил, что для недопущения подобной ситуации в Москве применяются технические инструменты по фиксации нарушения самоизоляции. Дачников напомнил, что проходящие на дому лечение пациенты подписывают соответствующий документ, соглашаясь на постоянное нахождение дома в течение всего периода лечения.

Также граждане дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить приложение "Социальный мониторинг", которое отслеживает их местоположение.

Если у гражданина нет смартфона, то ему бесплатно выдается устройство с уже установленным приложением. Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности.

При этом Данчиков указал, что ошибочно оштрафованные граждане могут подать апелляцию после получения официального письма с постановлением о совершении административного правонарушения. С этого момента и в течение 10 суток можно подать жалобу в письменной или в электронной форме.

За сутки в России выявили 10 028 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 703. Всего в стране зарегистрирован 242 271 случай коронавирусной инфекции.

