Более 70 тыс нарушений самоизоляции выявили в столице с начала мониторинга

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявлено в столице за весь период с начала мониторинга, рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, эти случаи нарушения были выявлены с помощью приложения "Социальный мониторинг" и других технологии мониторинга местоположения.

"Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан", – рассказал Лысенко РИА Новости.

Также он подчеркнул, что ни один штраф не был выписан из-за ошибки приложения соцмониторинга.

"Я еще раз хотел бы обратить внимание, что необходимо строго следовать документам, которые люди подписывают, когда выбирают домашнее лечение или начинают 14-дневный карантин", – заявил Лысенко.

Он отметил, что в документах четко обозначено, что в течение суток они должны поставить приложение.

Лысенко подчеркнул, что горожанам нужно внимательно прочесть документы, которые они подписывают.

"Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия", – сказал он.

Также Лысенко подчеркнул, что около 400 штрафов за нарушение режима изоляции, которые пришли ночью за то, что человек не сделал фото в приложении "Социальный мониторинг", будут аннулированы.

С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.

За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.