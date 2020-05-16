Около 10 тыс москвичей пользуется приложением "Социальный мониторинг"

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около 10 тысяч жителей столицы используют приложение "Социальный мониторинг". Каждый день эта цифра меняется, сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
"На текущий момент приложением пользуются порядка 10 тысяч человек. Но каждый день, к сожалению, цифра меняется: количество тех, кому необходимо установить приложение, пока растет", – приводит РИА Новости его слова.
Лысенко пояснил, что приложение необходимо не только пациентам с подтвержденным коронавирусом, но также горожанам с ОРВИ и тем, кто с ними контактировал.
Ранее в департаменте информационных технологий рассказали о том, как работает "Социальный мониторинг". В ведомстве объяснили, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.
Если вдруг пациент подписал соглашение и впоследствии отказался пользоваться приложением или перестал реагировать на уведомления, то его могут привлечь к административной ответственности или отправить на принудительное лечение в больницу.
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