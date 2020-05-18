Власти Москвы опровергли утечку данных оштрафованных за нарушение изоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Информация об утечке личных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции не соответствует действительности, заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Там объяснили, что опубликованные ранее сведения – это скриншот, который их владелец выложил самостоятельно.

"Если человек лично выкладывает в Сеть информацию, содержащую его персональные данные, это также не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных", – цитирует пресс-службу ТАСС.

В ДИТ уточнили, что информация из постановления предназначена для лица, привлеченного к административной ответственности, и адресована ему. Если человек лично передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН, это не является фактом нарушения контролирующим органом законодательства о защите персональных данных.

"Проверка начислений через УИН, которыми пользуются сервисы в сети интернет, осуществляется через ГИС ГМП. Эта процедура находится вне функциональной деятельности ДИТ Москвы. Номер УИН указан в постановлении о назначении административного наказания, которое направляется привлеченному к ответственности гражданину заказным письмом посредством АО "Почта России", – подчеркнули в департаменте. Там же добавили, что тайна переписки гарантирована статьей 23 Конституции РФ, соблюдение тайны связи включено в обязанности почтовых операторов.

Аналогично высказался начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, утечка данных может произойти только при выкладывании в Сеть скриншотов постановлений с УИН. Подобрать номер вручную, утверждает он, почти невозможно.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко в свою очередь отмечал, что в столице не было выписано ни одного штрафа из-за ошибки приложения "Социальный мониторинг". Он пояснял, что граждане, которым нужно установить приложение, обязаны сделать это в течение суток. Лысенко обращал внимание, что горожанам необходимо внимательно прочесть документы, которые они подписывают.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что на сервисах по оплате штрафов по УИН можно найти персональную информацию нарушителя. Столичная прокуратура начала проверку.