Главконтроль проверяет жалобу оштрафованной женщины-инвалида за нарушение самоизоляции

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Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал, что сотрудники ведомства в приоритетном порядке рассматривают жалобу инвалида Ирины Карабулатовой, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По этому конкретному случаю мы сейчас подробно разбираемся. У нас каждый факт, каждая жалоба всегда на контроле, и мы отдельно с ней разбираемся, потому что случаи бывают разные", – рассказал Данчиков.

Он пояснил, что женщину оштрафовали за неустановку приложения "Социальный мониторинг", которое предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ.

"Сейчас мы изучаем те доводы, которые она изложила в своем обращении, а также проводим проверку, почему ответственные за это люди вовремя не зафиксировали, что у нее нет приложения", – сказал Данчиков.

Он напомнил, что жалобу можно подать через портал mos.ru. Данчиков отметил, что заявление рассмотрят с участием гражданина по видеосвязи или без него, если он выразил такое желание.

"Если все-таки есть желание участвовать в рассмотрении жалобы, но нет возможности очно присутствовать, то есть функционал видеоконференции. Жалобы также могут рассматриваться в рамках видеозвонка. При этом необходима регистрация в личном кабинете на портале госуслуг, чтобы мы могли идентифицировать гражданина, поскольку эта работа с персональными данными", – заключил Данчиков.

Ранее Данчиков рассказал, что контроль за соблюдением самоизоляции является приоритетом для властей Москвы. Он напомнил, что проходящие лечение на дому граждане дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить приложение "Социальный мониторинг".

