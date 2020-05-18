Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:38

Главконтроль проверяет жалобу оштрафованной женщины-инвалида за нарушение самоизоляции

общество

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков рассказал, что сотрудники ведомства в приоритетном порядке рассматривают жалобу инвалида Ирины Карабулатовой, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По этому конкретному случаю мы сейчас подробно разбираемся. У нас каждый факт, каждая жалоба всегда на контроле, и мы отдельно с ней разбираемся, потому что случаи бывают разные", – рассказал Данчиков.

Он пояснил, что женщину оштрафовали за неустановку приложения "Социальный мониторинг", которое предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ.

"Сейчас мы изучаем те доводы, которые она изложила в своем обращении, а также проводим проверку, почему ответственные за это люди вовремя не зафиксировали, что у нее нет приложения", – сказал Данчиков.

Он напомнил, что жалобу можно подать через портал mos.ru. Данчиков отметил, что заявление рассмотрят с участием гражданина по видеосвязи или без него, если он выразил такое желание.

"Если все-таки есть желание участвовать в рассмотрении жалобы, но нет возможности очно присутствовать, то есть функционал видеоконференции. Жалобы также могут рассматриваться в рамках видеозвонка. При этом необходима регистрация в личном кабинете на портале госуслуг, чтобы мы могли идентифицировать гражданина, поскольку эта работа с персональными данными", – заключил Данчиков.

Ранее Данчиков рассказал, что контроль за соблюдением самоизоляции является приоритетом для властей Москвы. Он напомнил, что проходящие лечение на дому граждане дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить приложение "Социальный мониторинг".

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать