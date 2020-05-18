Прокуратура проверяет сообщения об утечке данных нарушителей самоизоляции в Москве

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Столичная прокуратура начала проверку после сообщений СМИ о возможном распространении персональных данных граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции, сообщает ТАСС.

Газета "Коммерсант" сообщала, что на сервисах по оплате штрафов по уникальному идентификатору начислений штрафов можно найти персональные данные нарушителя – его фамилию, имя и отчество и паспортные данные.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что до 21–22 мая говорить об ослаблении режима самоизоляции в Москве рано. По его словам, ослабление домашнего режима в столице может стать допустимым с середины следующей недели.

Ограничительные меры в столице продлены до 31 мая. Это распространяется на режим самоизоляции, функционирование предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

При этом с 12 мая в городе возобновилась работа предприятий промышленности и строительства.