В МВД назвали статью КоАП для привлечения нарушителей самоизоляции

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно, по какой статье могут привлекаться к ответственности нарушители режима самоизоляции. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Как передает ТАСС, в условиях контроля ситуации с соблюдением режима самоизоляции сотрудники ведомства используют статью 20.6.1 КоАП РФ. В ней предусмотрена ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС) или угрозе ее возникновения. В законодательстве также отмечается, что власти региона вправе вводить дополнительные правила для граждан в условиях режима повышенной готовности.
"Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте <...> расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность", – подтвердили в МВД.
По данной статье для граждан предусмотрено предупреждение или наказание в виде штрафа от 1 тысячи рублей до 30 тысяч. Повторное нарушение повлечет штраф от 15 до 50 тысяч рублей.
При этом россияне с положительным результатом теста на COVID-19, а также с подозрением на коронавирус в случае нарушения режима самоизоляции будут отвечать перед законом по статье 6.3 КоАП "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих". В этом случае штраф составит от 15 до 40 тысяч рублей.
По этой же статье могут быть оштрафованы граждане РФ, уклоняющиеся от сдачи тестов на COVID-19 при подозрении на коронавирусную инфекцию. Привлечь к ответственности могут и тех, кто не сообщил о приезде из-за границы. Штраф также возможен для граждан, не обратившихся за медицинской помощью на дому в случае ухудшении состояния здоровья.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что говорить об ослаблении режима самоизоляции пока преждевременно. Он также подчеркнул, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к спекуляциям и возникновению "темного рынка".
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