Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за вечеринку в период карантина

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Двое жителей Екатеринбурга были оштрафованы судом в связи с организацией вечеринки во время режима самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на Свердловский областной суд.

Они были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По результатам разбирательства юноша и девушка, предоставившие жилплощадь для вечеринки, должны выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Ранее суд получил информацию о проведении вечеринки в ночь с 17 на 18 апреля в одном из домов на улице Московской. Снимающие квартиру юноша и девушка разослали по социальным сетям приглашение на мероприятие. В вечеринке поучаствовали 10 человек.

Кадры с нее попали в социальные сети. Так правонарушение было зафиксировано правоохранительными органами.

Ранее в Москве поступило обращение в полицию в связи с нарушением режима самоизоляции. Мужчина рассказал, что возле подъезда группа из 10 человек организовала пикник, распивая алкогольные напитки.