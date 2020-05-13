Суд оштрафовал двух жителей Екатеринбурга за вечеринку в период карантина

18:52
Фото: depositphotos/AndreyPopov
Двое жителей Екатеринбурга были оштрафованы судом в связи с организацией вечеринки во время режима самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на Свердловский областной суд.
Они были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По результатам разбирательства юноша и девушка, предоставившие жилплощадь для вечеринки, должны выплатить штраф в размере 1 тысячи рублей.
Ранее суд получил информацию о проведении вечеринки в ночь с 17 на 18 апреля в одном из домов на улице Московской. Снимающие квартиру юноша и девушка разослали по социальным сетям приглашение на мероприятие. В вечеринке поучаствовали 10 человек.
Кадры с нее попали в социальные сети. Так правонарушение было зафиксировано правоохранительными органами.
Ранее в Москве поступило обращение в полицию в связи с нарушением режима самоизоляции. Мужчина рассказал, что возле подъезда группа из 10 человек организовала пикник, распивая алкогольные напитки.
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