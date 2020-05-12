В Красноярске подозреваемого в изнасиловании обвинили в нарушении самоизоляции

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Мужчина, который подозревается в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек, нарушил режим самоизоляции в Красноярске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городских правоохранительных органов.

Местная полиция собрала материалы в отношении административного проступка. Кроме того, режим самоизоляции нарушили и его жертвы. В настоящий момент материалы находятся на рассмотрении администрации района Красноярска.

Обвиненный в нарушении режима самоизоляции мужчина подозревается в сексуальных действиях по отношению к 17-летней и 18-летней девушкам. По предварительной версии, он забрал у них ювелирные украшения и сотовые телефоны, а затем изнасиловал их.

Мужчина был задержан практически сразу после совершения преступления. В связи с этим были возбуждены уголовные дела.

Ранее в Москве арестовали троих мужчин, которые изнасиловали женщину в подвале в центре столицы. Они подкараулили ее возле супермаркета. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.