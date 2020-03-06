Тренера по каратэ задержали по подозрению в изнасиловании своих учениц

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Старший помощник ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова рассказала, что в столице задержали тренера по каратэ, сообщает Агентство "Москва".

Предполагается, что он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своих малолетних учениц. Иванова отметила, что с соответствующим заявлением обратились родители пострадавших детей.

"По данным следствия, мужчина, являясь тренером по каратэ в различных спортивных секциях на территории столицы, совершил насильственные действия в отношении малолетних учениц. С заявлением о преступлении в следственные органы обратились родители детей", – рассказала Иванова.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

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