Удерживавший 10 лет в плену ребенка педофил приговорен к 20 годам колонии

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Симоновский районный суд столицы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который с 2007 года удерживал девятилетнего мальчика в квартире. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Никитину назначено наказание в виде 20 лет колонии строгого режима", – заявил собеседник агентства.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение по 18 эпизодам совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Уголовное дело состоит из 70 томов.

Сам Никитин свою вину до сих пор не признает. По словам помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, по результатам психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

При этом известно, что обвиняемый уже ранее был судим по статье "Развратные действия". Он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы.

По данным следствия, мальчик в 2007 году ушел из дома и не вернулся. На протяжении 10 лет он числился пропавшим без вести. В 2017 году при проверке документов мужчину и мальчика задержали.

Все это время несовершеннолетний жил у Никитина. По данным СМИ, после прохождения курса реабилитации мальчика передали семье.

