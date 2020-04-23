Бастрыкин поручил СК отчитаться о расследовании изнасилования несовершеннолетней

Фото: kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по поводу надругательства в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о преступлении сексуального характера, жертвой которого стала несовершеннолетняя девушка. О нем стало известно во время эфира федеральной радиостанции.

Кроме того, Бастрыкин поручил изучить материалы, которые будут предоставлены журналистами. Глава СК РФ отметил, что в случае необходимости их стоит приобщить к материалам следствия.

Ранее в Москве задержали тренера по карате, который подозревался в насильственных действиях в отношении малолетних учениц.