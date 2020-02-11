Задержан подозреваемый в изнасилованиях в столичном отеле мужчина

Фото: телеграм-канала Агентство "Москва"

В Москве задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании двух женщин в отеле после знакомства в социальных сетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

По данным следствия, в августе 2019 года обвиняемый познакомился в социальных сетях с девушкой и предложил встретиться в гостинице на территории района Измайлово. После встречи в холле мужчина обманным путем затащил девушку к себе в номер и изнасиловал ее, добавили в ведомстве.

В январе текущего года мужчина аналогичным способом познакомился с другой девушкой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера на территории гостиничного комплекса, считают в СК. В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина был ранее неоднократно судим.

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В настоящий момент следователи проверяют обвиняемого на совершение аналогичных преступлений.

Ранее слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве. В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп.