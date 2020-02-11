Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:03

Задержан подозреваемый в изнасилованиях в столичном отеле мужчина

происшествия

Фото: телеграм-канала Агентство "Москва"

В Москве задержан мужчина, который подозревается в изнасиловании двух женщин в отеле после знакомства в социальных сетях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.

По данным следствия, в августе 2019 года обвиняемый познакомился в социальных сетях с девушкой и предложил встретиться в гостинице на территории района Измайлово. После встречи в холле мужчина обманным путем затащил девушку к себе в номер и изнасиловал ее, добавили в ведомстве.

В январе текущего года мужчина аналогичным способом познакомился с другой девушкой и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера на территории гостиничного комплекса, считают в СК. В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина был ранее неоднократно судим.

В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". В настоящий момент следователи проверяют обвиняемого на совершение аналогичных преступлений.

Ранее слесаря задержали в аэропорту Домодедово по подозрению в изнасиловании и убийстве. В ночь на 27 января в полицию поступила информация, что женщина на улице Архитектора Власова залила соседей и звала на помощь. Правоохранители прибыли на место и обнаружили в квартире труп.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика