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Москва 24

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Происшествия

02:44

Дело заведено по факту смерти мужчины, подозреваемого в изнасиловании 4-х летней дочери

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина покончил с собой после того, как изнасиловал собственную 4-летнюю дочь. Преступление произошло в Башкирии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что в полицию обратилась 29-летняя супруга подозреваемого. Она рассказала, что застала собственного мужа в момент сексуального насилия над малолетней дочерью. После этого мужчина ушел в сарай, где покончил с собой.

Позднее полицейские прибыли на место происшествия, где ими были изъяты все необходимые улики. По фактам случившегося следователи СК открыли уголовное дело.

"По факту совершения насильственных действий сексуального характера. Возбуждено уголовное дело", – сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

Известно, что супруги были безработными и воспитывали двоих детей.

Ранее жительницу Ленобласти заподозрили в убийстве экс-супруга за попытку изнасиловать дочь. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 14 января.

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