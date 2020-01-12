Мужчина изнасиловал двух подростков на северо-востоке столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве полицейские задержали мужчину, который изнасиловал двух подростков. Об этом информирует сайт столичного управления СК России.

Сообщается, что задержанный совершил действия сексуального характера в отношении двух подростков 8 января. Инцидент произошел на северо-востоке столицы.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В настоящее время следствие продолжается.

Ранее подозреваемого в изнасиловании девушки задержали в Москве. Молодой человек допустил сексуальные действия в отношении 19-летней москвички, использовав ее беспомощное состояние.