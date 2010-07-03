Суд рассмотрит дело об изнасиловании и убийстве москвички в Измайловском парке

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Мосгорсуд рассмотрит дело гражданина Узбекистана, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины в Измайловском парке в мае, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 мая 2019 года. 23-летний обвиняемый сначала изнасиловал жительницу столицы, а затем, осознавая, что потерпевшая может обратиться в полицию, задушил ее, после чего скрылся с места преступления.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства после гибели в Сочи следователя районного отделения полиции. Тело 23-летней сотрудницы полиции с огнестрельным ранением обнаружили ее коллеги.