Иностранца задержали в Химках по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: depositphotos/blinow61

В городском округе Химки полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом задержан 29-летний гражданин иностранного государства, подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки", – сказал собеседник агентства. С задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Стрежевой Томской области задержала 60-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над женщинами. Криминалисты обнаружили ДНК-профиль, который позволил установить личность подозреваемого. При этом мужчину опознала одна из потерпевших. Задержанному предъявили обвинение.

