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Происшествия

18:36

Дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели следователя в Сочи

происшествия

Фото: соцсети

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено после гибели в Сочи следователя районного отделения полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточняют, что тело 23-летней сотрудницы полиции с огнестрельным ранением было обнаружено ее коллегами. В день смерти девушка находилась на службе и получала табельное оружие.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и условия, которые толкнули девушку на этот поступок. В Сочи также направлены сотрудники собственной безопасности МВД. Они дадут оценку организации морально-психологического обеспечения служебной деятельности подразделения.

Ранее сестра погибшей рассказала, что девушку изнасиловал коллега. Другой причиной могло стать то, что следователь только начинала карьеру в полиции и не выдержала нагрузку.

В СМИ также появилась информация, что девушка поступила на службу в полицию после окончания университета МВД.

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