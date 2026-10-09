Девушка сделала предложение своему возлюбленному на концерте Басты в Краснодаре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dana_shtorm

Девушка сделала молодому человеку предложение прямо на сцене во время выступления рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) в Краснодаре. Видео с моментом распространилось в Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Одна из зрительниц вышла на сцену, призналась мужчине в любви и предложила стать ее мужем. Ее партнер ответил согласием. Девушка рассказала, что пара встречается уже год.

Сам Баста отметил, что такое на его концерте произошло впервые. В качестве подарка молодоженам рэпер вручил сертификат на съемку контента в день свадьбы.

Ранее певица МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова. – Прим. ред.) провела гендер-пати на собственном концерте в Тюмени. В ходе выступления пара будущих родителей попросила певицу раскрыть пол их ребенка.

Артистка сообщила супругам, что у них будет мальчик. После этого остальные зрители начали кричать и аплодировать. По окончании шоу артистка спустилась в зал и устроила фанатам небольшую автограф-сессию.

