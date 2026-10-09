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09 октября, 13:57

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Врач Зайцев: лечение сигаретами от кашля грозит пневмонией

Врач предупредил об опасности лечения кашля с помощью специальных сигарет

Фото: 123RF.com/voronaman

Самолечение сигаретами от кашля грозит застойной пневмонией и хронической обструктивной болезнью легких. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ранее в Сети завирусились фото сигарет от кашля, которые выпускают в Японии. Как заявили производители, внутри находится не табак, а лекарственные компоненты для облегчения недуга и выведения мокроты.

По мнению Зайцева, если в составе сигарет действительно есть качественное лекарственное средство, возможно, система будет работать по аналогии с ингалятором.

Но даже в таком случае нельзя использовать средство без назначения врача. Дело в том, что кашель – это симптом, за которым может скрываться все что угодно: сердечно-сосудистая патология, нервное истощение, бронхолегочное заболевание и так далее. Любые попытки пытаться наугад решить проблему могут быть опасны, в том числе потому, что человек теряет время, а недуг прогрессирует.
Владимир Зайцев
лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Эксперт подчеркнул, что даже обычный кашель при простуде требует грамотного подбора лекарственного средства.

"Особенно опасной ситуация станет, если подобные сигареты будут содержать противокашлевые компоненты. Их самостоятельно применение способно привести к застойной пневмонии, хронической обструктивной болезни легких", – предупредил врач.

При этом опыт по продаже препаратов в виде сигарет не стоит перенимать. В России сейчас идет целенаправленная борьба с курением, ассоциировать вредную привычку с лечением ни к чему, отметил Зайцев.

Ранее врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила об опасности использования сосудосуживающих капель. При длительном использовании они способны вызывать атрофию слизистой.

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