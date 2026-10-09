Врач Зайцев: лечение сигаретами от кашля грозит пневмонией

09 октября, 13:57Общество
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Самолечение сигаретами от кашля грозит застойной пневмонией и хронической обструктивной болезнью легких. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Ранее в Сети завирусились фото сигарет от кашля, которые выпускают в Японии. Как заявили производители, внутри находится не табак, а лекарственные компоненты для облегчения недуга и выведения мокроты.
По мнению Зайцева, если в составе сигарет действительно есть качественное лекарственное средство, возможно, система будет работать по аналогии с ингалятором.
Эксперт подчеркнул, что даже обычный кашель при простуде требует грамотного подбора лекарственного средства.
"Особенно опасной ситуация станет, если подобные сигареты будут содержать противокашлевые компоненты. Их самостоятельно применение способно привести к застойной пневмонии, хронической обструктивной болезни легких", – предупредил врач.
При этом опыт по продаже препаратов в виде сигарет не стоит перенимать. В России сейчас идет целенаправленная борьба с курением, ассоциировать вредную привычку с лечением ни к чему, отметил Зайцев.
Ранее врач-отоларинголог Дарья Харина предупредила об опасности использования сосудосуживающих капель. При длительном использовании они способны вызывать атрофию слизистой.