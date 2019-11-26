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Происшествия

15:52

Родные следователя из Сочи подтвердили, что она была изнасилована

происшествия

Фото: телеграм-канал Readovka

За несколько дней до самоубийства 23-летнюю девушку-следователя из Сочи изнасиловал коллега по работе. Об этом порталу News.ru рассказали родственники погибшей.

"Теперь-то мы насильника знаем. С его слов он испугался кровотечения и вызвал скорую. Он не извинился. Мы написали заявление в Следственный комитет", – рассказала журналистам мать девушки.

По словам сестры погибшей, следователи еще не подтвердили факта изнасилования, однако она представила справку о медицинском обследовании. Согласно документу, в начале октября врачи диагностировали у сотрудницы полиции травму половых органов и внутреннее кровотечение.

В свою очередь подруга погибшей в интервью "Газете.ру" рассказала, что девушка не хотела работать в полиции. При этом она была ответственной, всегда помогала своим друзьям и близким.

"Не могла подвести кого-то, сделать что-то плохое. Что ей ни дай, она со всем справлялась. Жизнерадостный человек, который вообще никогда не думал о суициде", – сказала подруга.

Ранее сообщалось, что по факту гибели девушки инициировали проверку в полиции и Следственном комитете. Девушка поступила на службу в полицию после окончания университета МВД. Впоследствии она совершила самоубийство.

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