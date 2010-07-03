Обвиняемый в убийстве девушки на детской площадке в Раменском покончил с собой

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Мужчина, обвиняемый в убийстве своей бывшей возлюбленной на детской площадке в подмосковном Раменском, совершил самоубийство в следственном изоляторе в Серпухове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Московской области.

На место происшествия была оперативно вызвана бригада скорой помощи. Спасти жизнь мужчины медикам не удалось, они констатировали его смерть. При этом отмечается, что у обвиняемого не возникало конфликтов с другими заключенными или сотрудниками во время пребывания в СИЗО.

Напомним, 25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском 38-летний местный житель нанес девушке не менее 20 ножевых ранений. Это произошло на глазах у ее малолетней дочери. От полученных травм жертва нападения скончалась на месте. Убитая работала в детском саду и занималась продажей антиквариата.

Нападавший попытался скрыться на автомобиле каршеринга. Полицейские объявили план "Перехват" и задержали мужчину через несколько часов. Позднее мужчина написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он признался, что совершил убийство из ревности. По его мнению, девушка ему изменяла.

