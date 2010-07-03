Экс-полицейского будут судить за доведение жены до самоубийства в Самарской области

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Бывший самарский участковый предстанет перед судом по обвинению в доведении жены до самоубийства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры Самарской области, бывший сотрудник полиции в течении нескольких лет регулярно избивал жену. Супруга не могла обратиться в правоохранительные органы, так как боялась, что мужа уволят с работы.

По информации правозащитной организации "Зона права", которая оказывала юридическую помощь семье погибшей, участковый напивался и начинал бить жену. Вместе с несовершеннолетними дочерьми она была вынуждена убегать из дома.

40-летняя женщина не выдержала скандалов, оскорблений, угроз, физического насилия и покончила с собой в октябре 2018 года. Ее тело нашли в колодце в селе Шентала.

В отношении бывшего полицейского возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (часть 1 статьи 110 УК РФ). Следователи в Самарской области передали дело в суд, который решить дальнейшую судьбу обвиняемого.

Ранее 54-летний житель Татарстана убил свою жену и покончил с собой. У супругов остались трое малолетних детей. Следствие считает, что мужчина задушил супругу во время ссоры, после чего совершил самоубийство.