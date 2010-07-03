В Москве вынесли приговор велосипедисту, насмерть сбившему женщину

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В Москве приговорили к одному году тюрьмы велосипедиста Евгения Аршинова, сбившего впоследствии скончавшуюся женщину. Решение вынес Мещанский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 5 октября 2018 года. При падении на асфальт после столкновения женщина получила травмы, от которых в дальнейшем скончалась.

Велосипедиста признали виновным по статье "Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В мае велосипедист погиб под колесами грузовика на трассе в Пушкинском городском округе. Водителей призвали быть внимательными на дорогах.