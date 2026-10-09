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09 октября, 14:27

Общество

Гости в костюме лешего смогут бесплатно посетить Дарвиновский музей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Государственный Дарвиновский музей 24 октября проведет День лешего. Гости, пришедшие в костюмах лесной нечисти, смогут попасть в музей бесплатно, сообщается на официальном сайте учреждения.

Бесплатный проход положен тем, кто придет в образах леших, кикимор и водяных. В музее уточнили, что праздник продлится с 10:30 до 16:00.

В программу войдет квест "Охотники за сказками", посвященный персонажам русских сказок и мифов. Посетителям также предложат познавательные игры о лесных животных, занятия, где научат различать съедобные и ядовитые грибы, и знакомство с обитателями тропических лесов.

В "Лесной мастерской" гости смогут изготовить украшения из природных материалов, расписать деревянные броши и сделать закладки с засушенными растениями.

Кроме того, с 11:00 до 13:00 сотрудники детской библиотеки № 178 – культурного центра имени Агнии Барто проведут программу "Лесная песня", посвященную славянской мифологии.

Ранее сервис "Мосбилет" собрал подборку маршрутов для прогулок по паркам. К примеру, для недолгой прогулки на 20–40 минут подойдут парк "Красногвардейские пруды" и сад "Эрмитаж". Около 40 минут займет прогулка по музею-заповеднику "Царицыно".

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