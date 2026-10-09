Ко Дню чтения москвичам напомнили о цифровых сервисах столицы для книголюбов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всероссийский день чтения отмечается 9 октября. В цифровой экосистеме столицы есть ряд сервисов, интересных книголюбам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметили в департаменте информационных технологий столицы, все сервисы доступны онлайн, москвичи активно ими пользуются. Например, только за первое полугодие 2026 года по единому читательскому билету жители столицы получили более 6 миллионов изданий.

В частности, единый читательский билет открывает доступ к фондам всех 440 городских библиотек Москвы, где хранятся миллионы изданий. Отдельная регистрация в каждом учреждении не нужна: один документ заменяет ее полностью. Электронная версия выполнена в виде штрихкода – она доступна в кабинете читателя сервиса "Библиотеки Москвы" на mos.ru и в мобильном приложении "Мой id".

Оформить билет можно онлайн на mos.ru – такой вариант предусмотрен для пользователей старше 14 лет – либо лично в любой городской библиотеке. За детей младше 14 лет это делают родители или законные представители.

Тем, кому удобнее пластиковая карта, достаточно прийти в библиотеку с электронной версией билета и документом, удостоверяющим личность. Привязать билет к карте москвича или карте "Москвенок" поможет библиотекарь в любой городской читальне. Услугами столичных библиотек могут пользоваться все граждане России.

Сервис "Библиотеки Москвы" на mos.ru работает как цифровой помощник читателя. Поиск нужного издания ведется по автору, названию или жанру, результаты фильтруются по наличию в конкретной библиотеке, а выбранный экземпляр можно сразу забронировать.

В кабинете читателя отображается статус брони, срок хранения продлевается, если на книгу не выстроилась очередь, а понравившиеся издания сохраняются в избранном. Отдельно действует рекомендательная система на базе искусственного интеллекта: она анализирует прежние запросы пользователя и предлагает новые варианты – от классики до современных бестселлеров.

На главной странице сервиса регулярно обновляются тематические подборки: литература для детей, книги по психологии, о путешествиях и об искусственном интеллекте, о великих людях России, а также издания к праздникам и знаменательным датам. Для работы сервиса понадобятся стандартная или полная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет.

Библиотека "Московской электронной школы" (МЭШ) включает не только тесты, цифровые учебники, видеоуроки и интерактивные приложения, но и собрание художественной литературы для школьников всех возрастов – от "Щелкунчика и Мышиного короля" для второклассников до "Обломова" для одиннадцатиклассников. В подборке – повести, сказки, рассказы и пьесы как из школьной программы, так и для самостоятельного чтения.

Материалами удобно пользоваться и на уроках, и дома: они доступны в веб-версии и в мобильном приложении. Искать произведения в разных источниках ученикам не приходится – все собрано в одном месте, а читать можно прямо с экрана планшета, смартфона или ноутбука. Функция персональных рекомендаций учебных материалов подсказывает школьникам актуальные тексты к уроку.

Тем, кто хочет не просто прочитать книгу, но и почувствовать атмосферу произведения в реальном городе, адресован портал и мобильное приложение "Узнай Москву" с интерактивными маршрутами по литературным местам столицы.

Один из них – "Где читал стихи, венчался и танцевал Пушкин: гид по знаковым для поэта местам" – ведет от Богоявленского собора в Елохове, где крестили Александра Пушкина, до церкви, в которой поэт венчался с Натальей Гончаровой, и до Английского клуба, первого в России джентльменского собрания.

Есть на портале маршруты, посвященные Владимиру Маяковскому, Марине Цветаевой, Борису Пастернаку, Евгению Евтушенко и другим выдающимся писателям и поэтам.

К каждому маршруту в мобильном приложении прикреплена интерактивная карта с точками, а некоторые дополнены аудиогидами. Через дополненную реальность здесь можно рассмотреть архитектуру музея-заповедника "Царицыно", не сохранившуюся до наших дней и воссозданную заново.

В приложении работают и цифровые двойники известных личностей, создававших знаковые исторические объекты: с помощью технологий дополненной реальности они рассказывают жителям и гостям столицы о строительстве скоропечатни А. А. Левенсона, гостиницы "Метрополь", Большого Москворецкого моста, особняков Анны Кекушевой и Зинаиды Морозовой и раскрывают особенности этих зданий и сооружений.

Сервис аренды городских пространств "Вместе с культурой" подбирает площадки под литературные чтения, встречи с писателями, лекции, мастер-классы и книжные ярмарки. В электронном каталоге представлено более 1,7 тысячи помещений в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях культуры по всей столице.

Заявка подается на портале mos.ru: если сведения уже есть в профиле, часть полей заполнится автоматически. Учреждение рассматривает обращение в течение четырех календарных дней, после чего договор поступает в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту. Стоимость аренды многих площадок не превышает одной тысячи рублей в час.

За чтение можно получать баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Горожанам старше 14 лет, авторизованным на сайте программы с помощью учетной записи на mos.ru, начисляют по 30 городских баллов за каждую книгу, забронированную в сервисе "Библиотеки Москвы" и затем полученную в учреждении. Лимит – до 150 баллов в месяц, то есть не более пяти бронирований.

Накопленные баллы обменивают на товары и услуги организаций-партнеров: среди предложений – скидочные промокоды в магазины, аптеки и кафе, билеты в музеи и на мероприятия. Кроме того, баллами можно пополнить баланс транспортной карты "Тройка" или направить их на благотворительность. Начисляются они автоматически сразу после выдачи книги.

Тем, кто предпочитает читать не выходя из дома, на портале mos.ru доступна инструкция о том, как столичные библиотеки предоставляют бесплатный доступ не только к бумажным изданиям, но и к электронным книгам, аудиокнигам, периодическим изданиям, а также к учебной и научной литературе.

Ранее сообщалось, что чтение для удовольствия может снижать уровень стресса и помогать сохранять когнитивные функции с возрастом. Уточнялось, что уровень стресса на 20% способны снизить даже пять минут чтения художественной литературы.