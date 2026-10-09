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09 октября, 15:06

Политика

В Германии раскритиковали встречу Шредера с Путиным

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Встреча бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера с Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию немецких политиков, сообщает Bild.

Член партии "Зеленые" Катрин Геринг-Эккардт написала в соцсети X: "Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру". По ее словам, иного поведения от Шредера она и не ожидала.

В свою очередь, депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман назвала экс-канцлера самым наглым пенсионером Германии, а саму ситуацию – несравненным позором. Также лидер социального крыла ХДС Денис Радтке указал на противоречие между отказом Шредера выступить перед парламентской следственной комиссией и его поездкой в Россию.

При этом в соцсетях выступили против этих выпадов в адрес Шредера. Под публикацией Геринг-Эккардт один из пользователей написал, что она "встречается с нацистами в Киеве".

"Нацисты любят нацистов; их нужно отстранить от политики и отдать под суд", – подчеркнул он.

Другой пользователь заявил, что единственный позор Германии – это "оливково-зеленые", которым ненависть к России "разъела мозг" и ради которой они разрушили экономику страны.

"И все же он сделал больше для мира в Европе, чем вы когда-либо сделаете", – написал еще один человек.

Ранее сообщалось, что 7 октября Путин отпраздновал свой день рождения в компании Шредера. Российский лидер узнал из СМИ, что экс-канцлер прибыл в Москву по делам компании Globus. После этого президент позвал его в гости. Путину исполнилось 74 года. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, главным для него остаются поздравления от близких и друзей.

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