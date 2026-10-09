Жителей Москвы и области предупредили о нашествии божьих коровок

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В Москве и Подмосковье ожидаются массовые скопления божьих коровок. В поисках места для зимовки насекомые забираются в жилые дома и квартиры. Об этом Агентству "Москва" сообщил эколог, биолог Павел Глазков.

Массовый поиск убежищ начинается, когда воздух остывает до 10 градусов. По словам специалиста, в этот момент насекомые понимают, что приближается зима.

"Они очень любят стыки между плитами домов, стык между оконной рамой и панелью, стык под подоконником, щели. Для них это ассоциация, что вот эта щель – в дереве. И они залетают, оказываются в этих щелях, лезут и оказываются в том числе в квартире", – сказал Глазков.

В дикой природе божьи коровки обычно зимуют в сухой листве и расщелинах деревьев, но в городе подходящих мест почти нет, поэтому насекомые осваивают конструкции домов, пояснил биолог.

Особенно заметно это у инвазивного вида – азиатской божьей коровки, которую также называют арлекином. В Москве ее впервые обнаружили в 2018 году. Этот вид отличается агрессивностью: он нападает на местных божьих коровок и поедает их.

В 2020 году азиатская божья коровка стала в регионе массовой. С 2025 года скопления арлекина фиксируют в домах Московской области.

По словам Глазкова, проникших в квартиру божьих коровок нельзя давить, поскольку они выделяют ядовитую жидкость – гемолимфу, которая может вызвать аллергическую реакцию. Эта же реакция может быть вызвана укусами насекомого.

Эксперт отметил, что лучший способ – собрать божьих коровок пылесосом, а затем выбросить мешок. Если пылесоса нет, то собирать насекомых нужно в перчатках. Также можно воспользоваться веником.

Ранее полчища агрессивных божьих коровок атаковали село Яйлю, расположенное на центральной усадьбе Алтайского заповедника. По словам сотрудника заповедника Александра Лотова, насекомые агрессивные и кусаются.