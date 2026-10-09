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09 октября, 14:10

Происшествия

Суд отправил бывшего совладельца "Ленты" и "Рив Гош" Костыгина под домашний арест

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Таганский районный суд Москвы назначил экс-совладельцу торговых сетей "Лента" и "Рив Гош" Дмитрию Костыгину домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следователь просил избрать для Костыгина более строгую меру пресечения, однако суд отклонил это ходатайство. Срок домашнего ареста составит 1 месяц и 28 суток.

Костыгину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, которому вменяют получение взятки в особо крупном размере.

Его задержали 6 октября, а в Минобороны России сообщили о содействии военно-следственным органам в расследовании дела.

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