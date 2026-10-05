Создателя "Масяни" Олега Куваева заочно приговорили к 4 годам колонии

instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samoleg (Олег Куваев признан в РФ иноагентом)

Создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Невский районный суд постановил, что Куваев виновен в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и в нарушении порядка деятельности иноагента. Помимо этого, суд на четыре года запретил ему размещение публикаций в интернете.

Дело рассматривалось заочно. По данным следствия, Куваев опубликовал серию мультфильма, в которой демонстрировалась идеологическая ненависть к действующей российской власти и ее должностным лицам, переходящая в ненависть к специальной военной операции.

Кроме того, он, зная о включении в реестр иноагентов, не предоставил в министерство юстиции отчет об иностранных источниках, объеме денежных средств и имущества, полученных от них, а также о банковских счетах.

Ранее певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) признали виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах". Заочно ей назначили 1 год колонии общего режима, а также на 3 года запретили администрировать сайты в Сети.

По данным столичной прокуратуры, за год Гырдымова дважды привлекалась к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. Тем не менее певица продолжала выкладывать в соцсети материалы без соответствующей маркировки.

