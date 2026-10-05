Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:33

Политика

Создателя "Масяни" Олега Куваева заочно приговорили к 4 годам колонии

instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/samoleg (Олег Куваев признан в РФ иноагентом)

Создателя мультфильма "Масяня" Олега Куваева (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Невский районный суд постановил, что Куваев виновен в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, и в нарушении порядка деятельности иноагента. Помимо этого, суд на четыре года запретил ему размещение публикаций в интернете.

Дело рассматривалось заочно. По данным следствия, Куваев опубликовал серию мультфильма, в которой демонстрировалась идеологическая ненависть к действующей российской власти и ее должностным лицам, переходящая в ненависть к специальной военной операции.

Кроме того, он, зная о включении в реестр иноагентов, не предоставил в министерство юстиции отчет об иностранных источниках, объеме денежных средств и имущества, полученных от них, а также о банковских счетах.

Ранее певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) признали виновной по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах". Заочно ей назначили 1 год колонии общего режима, а также на 3 года запретили администрировать сайты в Сети.

По данным столичной прокуратуры, за год Гырдымова дважды привлекалась к административной ответственности из-за нарушений порядка деятельности иноагента. Тем не менее певица продолжала выкладывать в соцсети материалы без соответствующей маркировки.

Читайте также


судыполитика

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика