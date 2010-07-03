СК возбудил дело после убийства девушки в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства девушки в ТиНАО. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова, сообщает Агентство "Москва".

В понедельник, 9 декабря, в подъезде дома на улице Самуила Маршака было обнаружено тело 21-летней девушки с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве был задержан 18-летний брат погибшей. В его квартире полицейские нашли курительные смеси. По предварительным данным, в момент совершения преступления юноша находился в состоянии наркотического опьянения.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается", – отметили в СК.

Ранее два пассажира Московского метрополитена были задержаны после нападения на сотрудников столичной подземки. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им также грозит денежный штраф за нарушение норм транспортный безопасности в размере до 20 тысяч рублей.

