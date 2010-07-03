Два пассажира задержаны за нападения на сотрудников метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Два пассажира Московского метрополитена были задержаны после нападения на сотрудников столичной подземки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.

Инциденты произошли на минувшей неделе на станциях "Раменки" и "Ясенево". Пассажиры отказались пройти досмотровые процедуры по требованию инспекторов Службы безопасности метрополитена и напали на них. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им также грозит денежный штраф за нарушение норм транспортный безопасности в размере до 20 тысяч рублей.

В пресс-службе попросили пассажиров с пониманием относиться к просьбам пройти дополнительный досмотр. Проверка багажа занимает очень мало времени, однако позволяет защитить людей от потенциальных угроз.

Ранее сотрудникам транспортной безопасности разрешили приобретать, хранить и использовать электрошокеры и искровые разрядники на объектах транспортной инфраструктуры. Это делается для предотвращения преступлений. Полицейские смогут применять электрошокеры в случае нападения на транспортные объекты, а также в ходе задержания нарушителей.

