Московский метрополитен объяснил необходимость камер в туалетах

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Московский метрополитен объяснил, что камеры видеонаблюдения в туалетных комплексах подземки включаются только после выхода посетителя из кабинки, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео. На его кадрах можно заметить камеры в одном из туалетных комплексов на станции метро "Цветной бульвар".

"Все туалетные комплексы московского метро оснащены камерами. Это необходимо для безопасности. После того как посетитель покидает кабинку, камера выезжает, и оператор проверяет, чтобы в кабинке не осталось никаких посторонних предметов", – уточнили в подземке.

Там же добавили, что если в кабине окажутся забытые вещи, то сигнал об этом поступит на станцию. Отмечается, что на "Цветном бульваре" нововведение работает в тестовом режиме, так что камера там не подключена.

В ноябре стало известно, что на 26 станциях подземки установят турникеты с системой видеонаблюдения. Работы по установке видеонаблюдения проведут на 11 станциях Серпуховско-Тимирязевской линии, 7 станциях Калужско-Рижской, по одной станции охватят на Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Суммарно системой оборудуют почти 600 турникетов.