Муляжи камер заменят на комплексы фотовидеофиксации в Москве в 2020 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В столице в 2020 году заменят все муляжи камер на рабочие комплексы фотовидеофиксации, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Ранее ЦОДД сообщил, что на дорогах Москвы установили еще 23 камеры фотовидеофиксации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".

В ЦОДД отметили, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.

Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.

ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер.

