Муляжи камер заменят на комплексы фотовидеофиксации в Москве в 2020 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В столице в 2020 году заменят все муляжи камер на рабочие комплексы фотовидеофиксации, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"В Москве на данный момент работает 387 обычных муляжей и 424 муляжа с функцией мониторинга потока. В следующем году все они будут заменены на рабочие комплексы фотовидеофиксации", – говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Ранее ЦОДД сообщил, что на дорогах Москвы установили еще 23 камеры фотовидеофиксации.
Ранее сообщалось, что в 2020 году в столице установят 600 комплексов фотовидеофиксации на аварийно опасных участках дорог. Часть камер установят на новых выделенных полосах, а также на неконтролируемых участках уже работающих "выделенок".
В ЦОДД отметили, что в Москве с ее огромной территорией пока много мест, где не хватает камер видеонаблюдения. Целью является установка камер на еще не закрытых очагах аварийности, где происходят ДТП с пострадавшими и погибшими.
Часть камер установят на контроль выделенных полос, чтоб обеспечить приоритет общественного транспорта. Места, где будут установлены камеры, будет определять Госавтоинспекция.
ЦОДД заключит контракт на аренду камер на пять лет, в течение которых подрядчик должен будет обеспечивать работоспособность и функционирование камер.