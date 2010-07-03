Новейшие дорожные камеры появились в Москве

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В Москве начали устанавливать 200 новейших дорожных камер. Об этом сообщает RT со ссылкой на ЦОДД.

Как пояснили в пресс-службе, места для комплексов определялись ГИБДД. Арендованные городом в рамках прошлогоднего контракта камеры появятся на аварийных участках и там, где водители не пропускают пешеходов.

"До конца мая ЦОДД планирует установить 50–70 комплексов, фиксирующих непропуск автомобилями пешеходов", – уточнили в Центре организации дорожного движения.

До конца года на дорогах Москвы могут появиться 600 новых стационарных камер. Тогда их общее число превысит две тысячи. Сейчас на улицах уже есть 1463 стационарных комплекса.

Нарушения фиксируют модификации комплексов "Стрелка" и "Автоураган". В прошлом году к ним добавились 100 камер "Стрит Фалькон", которые следят за соблюдением правил остановки и парковки.

"На смену устаревшим "Стрелкам" и "Автоураганам" приходят современные и относительно недорогие комплексы, которые значительно превосходят их с точки зрения надежности и функционала. Идет эволюция, и это радует", – отметил эксперт в сфере автоматизированных систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД Сергей Ласкин.

Ранее сообщалось, что до лета число камер, фиксирующих непропуск пешеходов в Москве, вырастет в десятки раз. Отмечалось, что три комплекса уже работают с 2018 года в СЗАО, ЮВАО и ВАО.