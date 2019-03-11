Число фиксирующих непропуск пешеходов камер увеличится в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Число камер, фиксирующих непропуск пешеходов, до лета в десятки раз возрастет в Москве.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в столице планируется установить 50-70 таких комплексов.

При этом три комплекса уже работают с 2018 года в СЗАО, ЮВАО и ВАО, еще шесть появятся до конца марта, а остальные – до конца мая, добавили в ЦОДД.

Первая тестовая камера заработала в конце 2016 года. Эксперимент был признан успешным, поэтому количество камер было принято увеличить.

Кроме того, в ЦОДД отметили, что прорабатываются планы по увеличению числа комплексов, которые фиксируют проезд автомобилей на красный свет.

Ранее стало известно, что в столице в 2019 году планируют установить семь тысяч камер. Сейчас городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тысяч камер.