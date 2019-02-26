Около 7 тысяч видеокамер установят в Москве в 2019 году

В столице в 2019 году планируют установить семь тысяч камер. Сейчас городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тысяч камер, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Камеры устанавливают в подъездах, дворах, общественных местах, общеобразовательных организациях, на объектах торговли и услуг, на объектах строительства, в пешеходных зонах. Их основная задача – обеспечивать безопасность горожан.
Часть камер подключена к системе распознавания лиц. Ранее технология на основе нейронных сетей работала в пилотном режиме. Система обрабатывает данные из полутора тысяч видеопотоков.
Правоохранительные органы столицы работают на основе этой базы данных. Записи с камер используются в расследовании порядка 70% правонарушений. Кроме того, городская система видеонаблюдения помогает работникам жилищно-коммунальной сферы оценивать качество уборки дворов и придомовых территорий. Ведется мониторинг работы госучреждений. В городе работает разветвленная система дорожных камер, помогающих пресекать нарушения ПДД и регулировать движение на дорогах.
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