Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авто

10:07

Более 400 решений по снижению аварийности на дорогах реализовали в Москве

транспорт авто ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Совместно с ГИБДД мы постоянно анализируем аварийность в городе, разрабатываем планы по работе в местах, где происходит больше всего ДТП", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что основными причинами ДТП считаются столкновения и наезды на пешеходов из-за нарушений правил дорожного движения.

В ЦОДД пояснили, что для устранения аварийности в городе устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим.

С начала этого года в городе уже установлено 120 комплексов фотовидеофиксации, изменена разметка на 63 участках и режим работы 63 светофоров.

"За 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Также, самое важное, что количество погибших становится меньше", – заключили в пресс-службе ЦОДД.

Ранее район Выхино-Жулебино был признан самым аварийно-опасным районом Москвы. В этом районе зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали восемь человек и 144 получили различные травмы.

Как отмечали в ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

"Прямо и сейчас": в Москве резко выросло количество ДТП с участием такси

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика