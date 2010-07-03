Более 400 решений по снижению аварийности на дорогах реализовали в Москве

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С начала года реализовано более 400 мероприятий в местах повышенной аварийности. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Совместно с ГИБДД мы постоянно анализируем аварийность в городе, разрабатываем планы по работе в местах, где происходит больше всего ДТП", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, что основными причинами ДТП считаются столкновения и наезды на пешеходов из-за нарушений правил дорожного движения.

В ЦОДД пояснили, что для устранения аварийности в городе устанавливают новые светофоры, дорожные знаки, комплексы фотовидеофиксации, а также проектируют островки безопасности, изменяют скоростной режим.

С начала этого года в городе уже установлено 120 комплексов фотовидеофиксации, изменена разметка на 63 участках и режим работы 63 светофоров.

"За 9 месяцев количество ДТП сократилось на 118 случаев по сравнению с 2018 годом. Также, самое важное, что количество погибших становится меньше", – заключили в пресс-службе ЦОДД.

Ранее район Выхино-Жулебино был признан самым аварийно-опасным районом Москвы. В этом районе зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий, жертвами которых стали восемь человек и 144 получили различные травмы.

Как отмечали в ГИБДД, самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

