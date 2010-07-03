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Москва 24

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01:20

Число ДТП с участием мотоциклов сократилось вдвое в Москве

власть город транспорт авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество аварий с участием мотоциклистов в столице за пять лет уменьшилось на 44 процента. Всего в 2019 году в городе произошло 653 ДТП с участием мотоциклов.

Как заявил Агентству "Москва" заммэра Максим Ликсутов, за девять месяцев мотосезона погибли 45 человек, что также почти в два раза меньше, чем в 2013 году.

Тем не менее "это все равно очень много – человеческая жизнь бесценна", подчеркнул заммэра. Он добавил, что основная причина смертельных ДТП – превышение скорости.

Кроме того, зачастую водители машин не замечают мотоциклистов на дороге, забывая смотреть в зеркала, указал Ликсутов.

При этом заммэра отметил, что в Москве уделяют большое внимание мотокультуре: ежегодно проводятся мотопарады и мотофестивали.

Также он рекомендовал отказаться от поездок на мотоцикле до наступления заморозков. В ЦОДД ранее напомнили, что мотосезон закончился несколько недель назад.

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