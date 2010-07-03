Байкеры-мстители? Двое мотоциклистов сворачивают зеркала у машин

В Сети появилось видео, после просмотра которого становится понятно, почему автомобилисты зачастую не любят мотоциклистов, передает телеканал Москва 24.

На кадрах видно, как двое байкеров, двигаясь по дороге, сшибают зеркала на машинах. Просто так – без каких-либо видимых причин.

Ролик снял очевидец этого инцидента, который как раз проезжал мимо на мотоцикле. Увидев, что происходит, он догнал байкеров-хулиганов и сделал им замечание. Однако, судя по кадрам, в ответ те только покрутили пальцем у виска.

В комментариях к видео одни интернет-пользователи пишут, что им стыдно, когда "каждый второй считает себя крутым байкером и позволяет себе делать такие вещи". Другие называют дорожных вандалов "обиженными ребятами" удивляясь, зачем им это, если водители уступают дорогу. "Завтра этот же таксист не пропустит нормального мотоциклиста", – сокрушаются в соцсетях. Некоторые же считают, что "карма все вернет".

Ранее сообщалось, что два человека пострадали вследствие столкновения мотоцикла с фонарным столбом в столичном районе Строгино. Авария произошла на улице 1-я Лыковская.

Также стало известно, что в Московской области камеры видеофиксации нарушений будут распознавать госномера мотоциклов, водители которых нарушают правила дорожного движения.