Два человека пострадали в Москве от удара мотоцикла в столб

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Фото: depositphotos/Emevil

Мотоцикл врезался в фонарный столб в столичном районе Строгино, пострадали два человека.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу, авария произошла улице 1-я Лыковская.

На месте ДТП устанавливаются все обстоятельства случившегося, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что в Московской области камеры видеофиксации нарушений развернут по направлению движения транспортного потока.

Предполагается, что теперь камерыраспознавать госномера мотоциклов, водители которых нарушают правила дорожного движения (ПДД).