Колонна мотоциклистов проехала по Москве в память о Сергее Доренко

Мотозаезд в память о журналисте Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты, прошел в воскресенье в столице, сообщает телеканал Москва 24.
Пробег стартовал от здания редакции радиостанции "Говорит Москва" на улице Пятницкой в 14 часов и длился около часа. Мотоциклисты проехали по внутренней стороне Садового кольца, через Садовую-Кудринскую, Садовую-Каретную улицы, Земляной Вал. Участники пробега также возложили цветы на месте гибели Сергея Доренко.
Байкеры выезжали по десять человек с интервалом в три минуты, ГИБДД регулировало движение.
"Все прошло очень организованно, прошло все, если можно это сказать, спокойно… Я имею в виду, что никаких происшествий у нас не было", – цитирует РИА Новости одного из организаторов пробега Александра Каткова. По его словам, в заезде участвовали более 50 байкеры, многие присоединялись по ходу движения.
Доренко скончался 9 мая после аварии на Земляном валу в столице. Он ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание. Причина смерти – разрыв аорты.
Ранее сообщалось, что церемонию прощания, которая должна была состояться в воскресенье, 12 мая, перенесли. Полиция отказалась выдавать вдове тело для захоронения в связи "с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".
Медицинские документы, подтверждающие, что у Сергея Доренко были проблемы с сердцем, опубликовала на своем сайте радиостанция "Говорит Москва". Как рассказала вдова журналиста Юлия Доренко, врачи впервые поставили ее мужу диагноз "аневризма аорты" в 2016 году. С тех пор он наблюдался у специалистов и принимал лекарства. При этом ранее дочери Доренко от первого брака заявили, что у отца не было проблем со здоровьем.
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