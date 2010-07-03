Появилось видео с попытками врачей спасти Доренко

В Сети появилось видео с попытками врачей спасти журналиста Сергея Доренко. На записи показаны первые секунды реанимационных мероприятий.
Российский журналист скончался вечером 9 мая. Предварительной причиной смерти называют проблему с сердцем. Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП произошло на Николямской улице в районе Земляного вала.
По данным "Интерфакса", смерть известного журналиста наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла.
Отмечается, что в момент смерти он попах в ДТП, но по факту аварии дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут, поскольку криминального характера в смерти Доренко нет.
Помимо этого уточняется, что журналист был трезв, алкоголя в крови не обнаружено.
В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. Сообщается, что он пережил клиническую смерть. По данным телеканала Москва 24, медики пытались реанимировать сердце журналиста в течение часа и 20 минут.
Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон объявят 10 мая.
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