Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище 12 мая не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове журналиста, сообщается на сайте радиостанции "Говорит Москва".

Отмечается, что в ночь на воскресенье во 2-й судебный морг поступил документ за подписью замначальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы Бахтина. Он содержит распоряжение не выдавать тело Доренко для захоронения или похорон "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

Как пояснил радиостанции главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев, вскрытие провели в день аварии и оно установило естественную причину смерти журналиста. "Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке". − предположил Шигеев. По его словам, обычно на такое исследование отводится три недели, но сейчас его максимально ускорят.

По официальным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная", − сказано в заключении.

При этом дочери журналиста от первого брака – Ксения и Екатерина Доренко – утверждают, что их отец мог быть отравлен.

Известный теле- и радиоведущий Сергей Доренко скончался 9 мая после аварии на Земляном Валу. Журналист ехал на мотоцикле, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Доренко было 59 лет.

Телеканал Москва 24 опубликовал кадры момента аварии. На записи видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда, а затем выбросило в центр дороги.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили Владимир Путин и Сергей Собянин. Прощанием с Сергеем Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском клабище.